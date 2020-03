Pojďme bojovat za Česko, žádá všechny bývalý tenisový hecíř

„Je to o nás všech, jeden za všechny, všichni za jednoho. Pojďme bojovat za Česko, vím, co to je bojovat za Česko. Vždycky když to bylo nejvíce potřeba, tak jsme se dokázali semknout. Pojďme do toho všichni, jsme v tom spolu," umístil na facebook video bývalý jedenačtyřicetiletý reprezentant, které se vztahuje ke světové pandemii Covid-19.

Do boje s koronavirem se pouští více a více sportovců. Například hokejové kluby z Třince a Sparty se pustily do šití roušek.

„Lidé, nepodceňujte tuto situaci. Chraňte sebe i své blízké a dbejte také na hygienu rukou. Jde o vážný, celosvětový problém, kdy hlavně osobní přístup každého z nás rozhodne o tom, jak celou situaci zvládneme. V takovém případě nošení roušky není žádnou hanbou," je přesvědčený někdejší kapitán slovenské reprezentace a hokejista Ocelářů Vladimír Dravecký, který sám nosí roušku. Tu mu vyrobila jeho manželka.

Štěpánek patřil roky k oporám české tenisové reprezentace. Získal bronz na olympiádě v Riu, památné jsou především jeho bitvy v Davis Cupu, kdy nosil na triku například českého lva, případně měl triko v barvách české vlajky. Teď chce opět pomoct, tentokrát bez rakety.

„Ocitli jsme se v nelehké situaci. Byl bych hrozně rád, kdybychom ohleduplností bojovali proti tomu viru, abychom poslechli vládu, její nařízení a dokázali to naší disciplínou a tím, že se dokážeme semknout v momentě, kdy je to nejvíce potřeba," apeluje Štěpánek na lidi v České republice.