Tenisová doba temna. Co znamenají zmrazené žebříčky pro budoucnost?

Minimálně do 7. června, ale dost pravděpodobně mnohem déle bude trvat tenisová pauza. Nereálné není ani v případě pokračují pandemie koronaviru úplné zrušení sezony 2020. Vedení ženského (WTA) i mužského (ATP) okruhu se rozhodlo přistoupit k jediné možné variantě - zmrazení žebříčků až do doby, než se opět začne hrát. Co to však v praxi pro hráčky a hráče znamená?