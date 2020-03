S kterým tenistou do izolace? S Šarapovovou, nebo třeba s Isnerem, ten by dosáhl i na ty nejvyšší poličky

Fanoušci na anketu ATP, která byla zveřejněna na Instagramu, začali odpovídat okamžitě. Mnoho z nich by izolaci chtělo strávit s největšími hvězdami posledních let. Jmenují tedy hlavně dvacetinásobného grandslamového vítěze Rogera Federera, antukového krále Rafaela Nadala a světovou jedničku Novaka Djokoviče.

Někteří by si ale vybrali třeba bouřliváka Nicka Kyrgiose, protože hraje často videohry, či Stana Wawrinku, o kterém je známo, že dokáže uvařit dobroty. Fanynky pak často jmenují i Grigora Dimitrova a Alexandera Zvereva. Z tenistek jsou nejčastěji zmiňovány krásky Maria Šarapovová, která nedávno ukončila kariéru a Eugenie Bouchardová.

S odpovědí ale přispěchali i někteří tenisté. Třeba Dominic Thiem. Světová trojka by si do izolace s sebou vzala svého krajana a kolegu Dennise Novaka. Kazašský tenista Alexander Bublik zase zvolil Denise Shapovalova. „Umí rapovat, takže bych se nenudil,“ vysvětloval jednapadesátý hráč světa.

Robert Lindstedt, vítěz Australian Open v deblu, by si vybral Američana Johna Isnera, a to kvůli jeho výšce. „Kdyby nám docházelo jídlo, mohl by se John podívat do horních poliček, kolik toho ještě máme,“ vtipkoval švédský tenista, který se ve čtyřhře vyšplhal v žebříčku na třetí místo.