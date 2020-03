Zklamaná Strýcová: Kariéru nechci končit s tím, že mi ji přeruší koronavirus

"Je to čerstvé, takový šok, že to je letos zrušené," řekla ČTK třiatřicetiletá světová deblová dvojka a 31. hráčka dvouhry. "Olympiáda pro mě byla velkou motivací, ale nejsem v tom sama. Tak to prostě je a musíme se s tím srovnat."

Pro tenisty bývá olympiáda jednou z mnoha možnost vyniknout vedle grandslamů či Turnaje mistryň a dalších akcí v sezoně. Strýcová ale bere hry pod pěti kruhy jako jeden z největších sportovních svátků. "Olympiáda pro mě znamená hrozně moc, řadím ji ke grandslamům, možná i výš, protože je jednou za čtyři roky," uvedla.

Loňská vítězka Wimbledonu ve čtyřhře startovala na olympiádě v Aténách v roce 2004 a před čtyřmi lety. V Riu vypadla ve dvouhře ve druhém kole, ale v deblu s Lucií Šafářovou vyřadily v prvním kole sestry Serenu a Venus Williamsovy z USA a došly si pro bronz.

"Překrásné," září pořád Strýcová při vzpomínce na olympijský turnaj a medaile si váží natolik, že ji má raději v krabičce. "Aby se na ni neprášilo," vysvětlila.

Co bude dál? Nevím

Otázkou je, co odložení olympiády o rok pro Strýcovou znamená. Už před letošní sezonou zvažovala, zda bude pokračovat v kariéře. "Zatím budu hrát dál, ale jak dlouho to bude, to momentálně říct nedokážu. Sama nevím," pokrčila rameny.

Možná loňské světové deblové jedničce prodlouží život na dvorcích současná pandemie koronaviru, kvůli které jsou odložené olympijské hry i přerušená tenisová sezona. "Kariéru nechci končit s tím, že mi ji přeruší koronarvirus," řekla.

Strýcová dle možností trénuje doma. Snaží se posilovat, protahovat a najít balanc, v jakém stavu tělo udržet. "Z trénování, hraní a cestování jsme skočili na nulu. Teď je ve hvězdách, kdy se zase bude hrát, a je to složité naštelovat," podotkla.

Aktuálně je odvolaná celá antuková sezona. Hrát by se mohlo začít 7. června. "Což si nemyslím," odhadla Strýcová, že pauza bude delší. Navíc pak bude náročné se znovu do kolotoče vrátit. "Bude to hektické a těžké udělat plán turnajů. Všichni budou nadržení hrát všechno a všude a otázkou je, jak to bude s cestováním."