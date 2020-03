Deblová hvězda nenakupuje roušky ani respirátory. Jde na to jinak

Jiný kraj, jiný mrav. Zatímco v rozvinutých západních zemích lidé potřebují především roušky, respirátory a jiné ochranné pomůcky. V jiných státech jsou potřeba ještě základnější produkty - a na ty se zaměřil i chlapík, který pochází z Cali.

V kolumbijském městě pracuje mnoho lidí na ulici, a pokud by ve své činnosti nadále pokračovali, nejspíše by se v jihoamerické zemi nebezpečný vir hodně rychle rozšířil. Cabal se snaží najít peníze na nákup nejnutnějších potravin a především na jejich doručení právě do těchto chudých rodin. Cílem je právě to, aby lidé mohli zůstat doma a nemoc se dále nerozpínala.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados".



🇨🇴 @juanscabal busca recaudar fondos y suministrar alimentos en Colombia ante la epidemia de COVID-19. — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 27, 2020

"Nemůžeme jenom stát a koukat, jak zdravotnický personál, prodavačky v supermarketech nebo lékárnách, policisté a hasiči jednají, musíme se také přidat," hecuje vítěz Wimbledonu a US Open z roku 2019, ve kterém oba grandslamové vavříny slavil s krajanem Robertem Farahem.

"Víme, že velká část úspěchu v boji s pandemií je právě závislá na izolaci lidí, proto musíme právě pro ně zajistit jídlo a jeho dodávku," doplnil jeden z nejslavnějších kolumbijských sportovců.

O tom, jestli se i díky jeho kampani podaří zmírnit virový nárůst v Cali, nás přesvědčí až následující dny.