Slovenská kráska má zajímavého koníčka. Jak se vám líbí v novém outfitu?

Dříve dokázala udělat šálu, či ponožky. Teď si uháčkovala i svetr. Viktória Kužmová se rozhodně nenudí. Slovenská tenistka si kromě cvičení a psaní seminárních prací našla i velice zajímavého koníčka. Plete a háčkuje. Podle svých slov se plést naučila díky mamince a babičce. Při háčkování už ale byla samouk.

„Háčkovat jsem se naučila asi před rokem z videí na internetu,“ prozradila Kužmová na webu cas.sk. „Vlnu si beru s sebou někdy i na turnaje, hlavně když tam jedu na delší dobu. Háčkování mě uklidňuje,“ vysvětlovala dvaaosmdesátá hráčka světa. „Dříve jsem dělala šály, ponožky a menší věci. Teď, když mám více času, tak jsem zkusila udělat svetr,“ pochlubila se na sociálních sítích svým výrobkem.

Její bílý háčkovaný svetr sklidil od fanoušků slova plná chvály. „Trvalo mi to asi čtyři dny, nedělám to ale od rána do večera. Sednu si k tomu jen, když mám večer čas u televize,“ vyprávěla tenistka, která se také snaží udržet co nejvíce v kondici. „Běhám, cvičím jógu a chodím si i zapinkat ven o stěnu,“ dodala.

Kužmová se letos představila na pěti turnajích. Nejdále se dostala v Lyonu, kde si zahrála čtvrtfinále, v něm však nestačila na německou tenistku Annu-Lenu Friedsamovou. Během své kariéry vyhrála svěřenkyně Michala Mertiňáka čtrnáct titulů ITF a v žebříčku byla nejvýše na čtyřicátém třetím místě.