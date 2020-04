Uvažovala jsem o práci v obchodě, přiznala britská tenistka

Spousta tenistů, kteří nepatří do světové stovky, teď má finanční problémy. Minulý týden dokonce vznikla petice, v níž hráči požadují po Mezinárodní tenisové federaci ITF, aby jim během doby, kdy se nebudou konat turnaje, finančně pomohla. Své o tom ví i Britka Naomi Broadyová, která uvažovala, že půjde pracovat do obchodu.

Je to téměř k neuvěření, ale mnoho tenistů podle svých slov nemá ani na jídlo. Jde hlavně o hráče a hráčky, kteří nepatří do světové stovky. Ti si příliš nevydělají ani během sezony a teď zrušením turnajů přišli i o to, co jim zajistilo živobytí. Už kolem patnácti stovek z nich už podepsalo petici, ve které vyzývají ITF, aby by jim během pauzy finančně vypomohla.

Stejně na tom je i Naomi Broadyová. Bývalá šestasedmdesátá hráčka světa dokonce zvažovala, že nastoupí do obchodu a vydělá si nějaké peníze jako prodavačka. „Tenis je individuální sport. Na turnajích bojujeme o peníze, a když vám někdo tuhle možnost vezme, tak jste prostě bez peněz,“ uvedla Broadyová na webu BBC.

Naomi Broady: 'I thought about a supermarket job'https://t.co/Hi0JVR0Fpz — Federico Coppini (@fedecops) April 4, 2020

„Koukala jsem i po práci v obchodě, měli podstav,“ přidala 493. hráčka světa. „Znám spoustu nízko postavených hráčů, kteří si na turnajích příliš nevydělali, nemají úspory a snaží se získat nějakou finanční pomoc nebo úlevu,“ dodala Broadyová, která teď spolu se svým bratrem Liamem, dvoustým jedenáctým hráčem světa, rozváží nákupy a vyzvedává léky těm, kteří to potřebují.

Broadyová, která je považována za jednu z nejpůvabnějších tenistek, zatím na okruhu WTA nevyhrála ani jeden titul. Na grandslamech si zahrála úvodní kolo na Australian Open a French Open. Dál se dostala ve Wimbledonu a na US Open, tam se probojovala do druhého kola. Letos se na kurtech ještě neobjevila, léčila bolavý kotník a vrátit se chtěla ve Wimbledonu, avšak i ten byl zrušen.