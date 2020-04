Traumata tenisové superstar Nadala: Děsí se tmy i hluboké vody. Proč propadl depresím?

Jediný grandslamový titul dělí Rafaela Nadala od toho, aby dorovnal dosud vedoucího Rogera Federera, který jich má ve své sbírce dvacet. Ideální příležitost k tomu se na švýcarskou legendu dotáhnout, mohl mít na letošním French Open, které však bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo na konec září.

Na největší antukový turnaj světa si mallorský rodák i fanoušci budou muset počkat, jedno je však jisté, zastavit dvanáctinásobného pařížského šampiona bude pro Djokoviče a spol. věc více než složitá. Nadal se na kurtu nebojí ničeho, své nočním můry však má jinde.

Roger Federer a Rafael Nadal před zápasem (archivní foto)

Jak se sám ve svém životopise "Můj příběh" přiznal, Rafa na kurtu a v soukromém životě, to jsou dvě zcela rozdílné bytosti. Sebevědomou vizáž, s níž se prezentuje mezi bílými lajnami, byste totiž v jeho "běžném" životě hledali marně.

To potvrzuje i jeho matka Ana Maria Parerová. "Když jdu spát, ráda si před spaním rozdělám krb. Rafa mi pak za večer i třikrát volá, jestli jsem vše uhasila a zda jsem si opravdu jistá, že jsem to udělala. Je v tomto ohledu velmi bojácný a nejistý."

A že by šel devatenáctinásobný grandslamový šampion spát ve tmě? Tak na to zapomeňte. "Nejraději usíná při rozsvíceném světle a pokud možno zapnuté televizi. A když nevidí dno, nedostanete ho ani do vody, odmítá do ní vlézt," pokračuje Španělova matka.

Rozvod rodičů

Život nejlepšího antukáře všech dob zásadně ovlivnila i událost z roku 2009, kdy se jeho rodiče rozvedli. "Když jsem se v tom roce vracel z Australian Open, táta mi řekl, že mají s matkou problémy. Bylo mi jasné, že je to vážné, byl jsem v šoku. Rodiče pro mě byli vším, byli mou jistotou a ta se ztratila. Moje rodina byla harmonická a najednou tohle po třiceti letech, byl to šok," vzpomíná Nadal.

Rafael Nadal se svou manželkou

Twitter

"Domů do Porto Cristo jsem utíkal vždy, když mi bylo nejhůř, byl to můj klidný přístav. A najednou to všechno bylo pryč. Otec se odstěhoval, z ráje byl ztracený ráj. Už jsem necítil radost z výher, hrál jsem jako automat, byl jsem v depresích. Ztratil jsem všechnu lásku k životu, stal jsem se jiným, odtažitým a chladným," popisuje své nejtěžší životní chvíle Rafa.