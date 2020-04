Tajemství tenisového mága Rogera Federera: Proč ho nevzali na vojnu?

Má tenisového talentu tolik, že by ho mohl rozvážet v náklaďácích. Co u jiných vypadá upracovaně a náročně, působí v jeho podání naprosto přirozeně a hladce. Přesně takovou hrou baví fanoušky po celém světě již téměř 23 let, co se pohybuje na profesionálním okruhu, Roger Federer.

Jen kupa talentu by mu však na ovládnutí tenisového světa zdaleka nestačila. Dvacetinásobný grandslamový vítěz po celou kariéru a i teď na jejím sklonku stále prokazuje výbornou fyzickou připravenost. Přesvědčit se o tom mohli naposledy i fanoušci na Australian Open, kdy fenomenální Švýcar obstál ve dvou pětisetových bitvách, než už se zdravotními problémy podlehl v semifinále Djokovičovi.

O to víc překvapí, že v roce 2003, v jeho 21 letech, byl ze zdravotních důvodů osvobozen z vojenské služby, která je ve Švýcarsku povinná. Důvod? Přetrvávající problémy s bolavými zády. Paradoxem budiž fakt, že Federer v tomto roce vyhrál svůj první grandslam, když ovládl Wimbledon a na konci roku mu patřilo druhé místo na světovém žebříčku.

Na kurtech však basilejského rodáka bolavá záda zjevně nijak neomezovala. O rok později vyhrál tři ze čtyř grandslamů, v následujících letech přidal dalších šestnáct titulů.