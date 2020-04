Tragédie ho nezastavila. Z úcty k rodičům dřu víc než dřív, říká španělská hvězda

Dlouhá léta plnil David Ferrer roli španělské dvojky za nedostižným Rafaelem Nadalem. Poté, co nedávno Ferrer ukončil kariéru, převzal jeho pozici Roberto Bautista Agut. Stejně jako jeho předchůdce i jeho zdobí kromě skvělých výkonů na kurtu i velká oblíbenost mezi hráči i fanoušky.

Mezi nejužší světovou elitu se však paradoxně probil až v době, kdy je většina hráčů již za zenitem. V listopadu minulého roku byl v jednatřiceti letech na svém životním maximu, když byl devátým hráčem planety, ve stejném měsíci přispěl velkou měrou k vítězství Španělska v Davisově poháru. Rok 2019 byl tak jeho jednoznačně nejúspěšnější v kariéře, když si mimo jiné zahrál i wimbledonské semifinále.

Jeho cestu na výsluní však paradoxně vydláždily tragické události. Děsivé období pro španělského tenistu začalo psát první kapitolu krátce před olympijskými hrami v Riu de Janeiro v roce 2016, kdy jeho otec Joaquín při opravě střechy po nešťastném pádu ochrnul od krku dolů, od té doby mu navíc musela s dýcháním pomáhat umělá plicní ventilace.

Nečekaná smrt mámy

A tak zatímco Buatista Agut zajišťoval nákladnou zdravotní péči svými výkony na kurtech, o otce se starala jeho máma Ester, která však před dvěma lety bez jakýkoliv dřívějších zdravotních problémů zemřela ve spánku. Bylo jí 52 let.

Roberto Bautista Agut v akci

Tím však neštěstí tenistovy rodiny neskončilo. Děsivé měsíce otce Joaquína ukončila jeho smrt v listopadu loňského roku v době, kdy Bautista bojoval za Španělsko v Davisově poháru v Madridu. Poslední hodiny svého táty strávil Bautista u jeho postele, o pár desítek hodin později se však vrátil do týmu a dovedl svou zemi k zisku salátové mísy.

"Moji rodiče vždy chtěli, abych si plnil životní sny a to navzdory jakýmkoliv překážkám, které mi život přinese. Když máma i táta zemřeli, začal jsem dřít více než kdykoliv předtím. Chtěl jsem je tím vzdát poctu," vzpomíná na nejtěžší životní období španělský tenista.

Poklona od Nadala

"Je to zvláštní, ale hraju nejlepší tenis mé kariéry. Jsem si jistý, že většina lidí nechápe, jak je to možné. Ale já tady byl pro moji rodinu a udělal jsem, co bylo možné. Právě k úcty k nim ale nemůžu zahodit vše, co jsem celý život dělal. Naopak, budu dřít o to víc," přiznal jednatřicetiletý hráč bezprostředně po finálovém triumfu nad Kanadou.

"Ty momenty ze mě dělají silnějšího hráče i člověka. Když vás postihne taková věc, nemáte energii na nic. Jste unavení, večerpaní. Ale udělal jsem to pro své rodiče. Díky nim jsem znovu získal motivaci. Mámě i tátovi jsem chtěl ukázat, že to všechno stálo za to a že bojuji pro ně," říkal před aplaudujícími domácími fanoušky po finálové bitvě Bautista.

Hlavní hvězdou renovovaného Davis Cupu se stal jeho hvězdný spoluhráč Rafael Nadal, který vyhrál všech osm zápasů, do kterých nastoupil. I on však ocenil mimořádný výkon svého parťáka. "To, co Roberto dokázal překonat, je jako z jiné planety. Je inspirací pro nás všechny," poklonil se svému krajanovi devatenáctinásobný grandslamový šampion.