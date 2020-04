Odmítl sto tisíc dolarů. Bývalý elitní hráč promluvil o korupci v tenise

I když jsou tenisové turnaje nyní zrušeny nebo odloženy, je stále o čem diskutovat. Korupce a doping jsou totiž i teď hlavními tématy, která tenisem hýbou. S tajemstvím, o kterém jedenáct let téměř nikdo nevěděl, se nyní svěřil Sergij Stachovskij. Ukrajinský tenista byl tehdy na Australian Open požádán, aby za úplatek prohrál úvodní kolo turnaje. Jak to dopadlo?

Bylo to velké lákadlo a pokušení, tenista však nabídku v roce 2009 nepřijal. „Na Australian Open za mnou přišli dva muži, kteří byli posláni investory, abych za sto tisíc dolarů prohrál v úvodním kole v utkání proti Francouzi Arnaudovi Clémentovi,“ přiznal Sergij Stachovskij v rozhovoru pro ukrajinskou televizi.

I když úplatek odmítl, dobře rozehraný zápas prohrál. Vedl sice 2:1 na sety, avšak soupeř utkání otočil a postoupil do dalšího kola. „Kdyby tam ti dva někde byli, když jsem odcházel z kurtu, praštil bych je raketou,“ dodal bývalý jednatřicátý hráč světa s tím, že se svěřil Jednotce pro bezúhonnost tenisu TIU.

Vyšetřování ale nezačalo. Stachovskij měl obavy o svou rodinu. „Chtěli po mně vědět, kdo to byl. Zeptal jsem se jich, zda když jim to řeknu, tak jestli dokážou ochránit moji rodinu, která je na Ukrajině. To mi ale nedokázali zaručit,“ vysvětloval, z jakého důvodu odmítl dál vypovídat.

167. hráč světa je tak dalším tenistou, který se po letech rozhodl promluvit o tom, že mu byl nabídnut úplatek. Loni se o své zkušenosti rozpovídal třeba bývalý rakouský hráč Werner Eschauer. Ten byl v roce 2007 požádán, aby se ve druhém kole Wimbledonu nepokoušel porazit Rafaela Nadala. Eschauera to pobavilo a peníze odmítl.