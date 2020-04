Podivný Nadalův trénink! Údery do autu, a ještě jednou. Proč?

Nebyl obdařen výjimečným talentem jako třeba Roger Federer. O to více si Rafael Nadal musel vše vybojovat. Konečně, španělský terminátor patří dle expertů k největším dříčům na okruhu a dost možná i v historii. Dril, který by řadu jiných poslal definitivně do kolen, ho dovedl k (zatím) devatenácti grandslamovým titulům. Možná vás ale překvapí, jak takový trénink probíhá.