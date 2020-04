Kapitální úlovek! Tenisový talent se bude učit u antukového krále

Blonďatý teenager vyhrál šampionát Švédska do 16 let a na profesionálním okruhu se poprvé objevil před dvěma měsíci. Na ATP Challengeru v Bergamu však prohrál s o rok starším Chung-hsin Tsengem z Tchaj-wanu 3:6 a 1:6. „Táta mi říkal, ať to beru v klidu a hlavně si to užiju a nepřemýšlím příliš o vítězství nebo porážce. Ale nemyslím, že bych byl daleko od úrovně tohoto turnaje," glosoval svůj debut Borg junior, který ztvárnil svého otce v mladých letech ve filmu Borg vs. McEnroe.

Zatím mu patří 111. místo v juniorském žebříčku, ale v blízké budoucnosti chce prorazit na ATP Challenger Tour i ITF World Tennis Tour. A tak po sedmi letech opouští Stockholm a mládežnický klub KLTK a míří přímo do slavné akademie Rafaela Nadala na Mallorce. „Když nám o tom Leo řekl, moje první reakce byla - Wow! Samozřejmě bychom ho měli rádi doma, ale tohle je pro něj prostě skvělá příležitost," citoval list Expressen trenéra švédského klubu Rickarda Billinga.

Borgova rodina je již nějakou dobu v úzkém kontaktu s Nadalovou akademií, tréninkové zařízení španělské superstar byl před časem navštívit i sám Björn Borg. Třiašedesátiletý jedenáctinásobný grandslamový vítěz byl nadšený zázemím a obzvlášť ho ohromila úroveň tréninků, které si i jeho syn během krátkých návštěv okusil.

Rozhodnutí a první krok už tedy Leo Borg učinil a je zase blíže svému cíli: stát se úspěšným profesionálním tenistou a jít v otcových stopách. Laťku má nastavenou pořádně vysoko!