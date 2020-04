Peníze? Sem s nimi! Ale byla k tomu nutná pandemie? vzteká se Millman

Vznik speciálního fondu, který by z iniciativy hvězd Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera měl pomoci jejich kolegům postaveným níže ve světovém žebříčku přečkat období, kdy je tenisová sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena, je všeobecně vnímán pozitivně. Najdou se však i kritici. Podle australského profesionála Johna Millmana přichází toto řešení pozdě a je jen „hašením požáru“.

„Obavy o osud hráčů mezi 250. a 700tým místem v žebříčku jsou opodstatněné, ale bylo třeba globální pandemie, abychom tomu porozuměli?" napsal na sociální síti třicetiletý Australan.

Co člověk, to názor. Zatímco například třetímu hráči rankingu ATP Rakušanovi Dominicu Thiemovi se z principu nelíbí, že by měl finančně pomáhat hůře postaveným hráčům na žebříčku, kterým kvůli přerušení sezony vypadl příjem z odměn na turnajích, tak trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou zveřejněnou petici hráčů k ITF okamžitě podpořil. A svou si vede i Millman.

„Za poslední léta prize money na turnajích vzrostly, ale jejich rozdělování není spravedlivé. Také jsem si na nižších úrovních prožil svoje. Z odměn by mělo výrazněji profitovat podstatně více hráčů," tvrdí v současné době 43. hráč žebříčku ATP.

Tenisová sezona je momentálně přerušena nejméně do 13. července. První hráč světa Djokovič, coby šéf hráčské asociace, se s příslušnou žádostí obrátil na kolegy dopisem. Na celkovou sumu by se podle představ předkladatelů návrhu složili hráči z první stovky pořadí dvouhry a dvacítka nejlepších deblistů.

Cílem je shromáždit přes 4 miliony dolarů

Jejich příspěvky by se měly pohybovat od 5000 do 30 000 dolarů a dát dohromady jeden milion. Od každého ze čtyř pořadatelů grandslamových turnajů si Djokovič a spol. slibují půl milionu dolarů, milion by měla přidat organizace ATP.

Cílem je nashromáždit částku přes čtyři miliony dolarů (100 milionů korun). Z ní by měl každý hráč od 250. do 700. místa světového žebříčku obdržet zhruba 10 000 dolarů. I toto předpokládané dělení však vyvolává otázky.

Současný 700. hráč světa Němec Dominik Böhler si za celý loňský rok vydělal na turnajích 7500 dolarů. „Šek na deset tisíc dolarů je pro něho něco jako vánoční dárek," komentoval to na Twitteru bývalý britský tenista Mark Petchey.

Ale co třeba takový případ, jakým je Jack Sock? Americký vítěz Turnaje mistrů v deblu v současné době sice figuruje až ve čtvrté stovce žebříčku, ale býval i světovou osmičkou a na prize money si v kariéře přišel na více než 10 milionů dolarů.