Nadal neočekává brzký rozjezd sezony a obává se zranění

Antuka? To je jeho povrch číslo jedna. Místo aby zářil na kurtech však slavný Rafael Nadal, stejně jako jeho konkurenti, nemůže hrát turnaje kvůli pandemii koronaviru. Slavný španělský tenista přitom neočekává brzký návrat k hraní turnajů. Držitel 19 grandslamových titulů se zároveň obává, že po dlouhé zápasové pauze vzroste riziko zranění. Mezinárodní turnaje jsou zrušeny zatím do poloviny července a někteří hráči včetně Petry Kvitové počítají s tím, že sezona už letos nezačne.

"Trénink není problém, ale turnaje... To považuji za velmi obtížné. Musíme být zodpovědní a já si nedokážu představit, jak každý týden cestujeme do jiné země a potkáváme spoustu lidí," řekl Nadal španělským médiím.

Za přirozené považuje, že se nějakou dobu bude hrát bez diváků. "I když to rozhodně není to, co bychom chtěli. Ale každopádně by nebylo rozumné začít moc brzo, i když se situace zlepšuje," dodal třiatřicetiletý rodák z Mallorky.

Další potíž Nadal vidí v nebezpečí snazšího zranění. "Když teď začnu mlátit do míčků, můžu si zranit ruku hned na několika místech. Po tak dlouhé době je riziko zranění mnohem větší," prohlásil tenista, jehož v minulosti sužovaly časté zdravotní problémy.