Zkus se vžít do jejich situace, pustil se Kyrgios do Thiema

Diskuze kolem výroků Dominica Thiema na adresu níže postavených hráčů v žebříčku neutichá. Ten jim nehodlá totiž finančně pomoci a prohlásil, že si není jistý, zda tenisu dávají vše. Po kritice tenistek se do světové trojky pustil i Nick Krygios. „Zkus se vžít do jejich situace,“ vzkázal svému rakouskému kolegovi australský bouřlivák.

Tenisté z nižších míst v žebříčku mají v současné době pandemie koronaviru, která zavinila přerušení sezony přinejmenším do poloviny července, finanční potíže. Někteří podle svých slov nemají ani na jídlo. Vznikla i petice, ve které řada z nich vyzvala Mezinárodní tenisovou federaci ITF, aby jim pomohla. Ta je vyslyšela a spolu s Asociací tenisových profesionálů ATP, Ženskou tenisovou asociací WTA a organizátory grandslamů začala připravovat projekt, který jim zajistí pomoc.

S nápadem pak přišli i tenisté. Ti se rozhodli vytvořit speciální fond. Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič chtějí pokusit nashromáždit přes čtyři miliony dolarů (okolo sto milionů korun), které by poté rozdělili mezi hráče, kteří jsou v žebříčku mezi 250. a 700. místem.

To se však nelíbí Dominicu Thiemovi. Podle jeho slov se jim nemůže vést tak špatně, že by trpěli hlady. Navíc někteří podle něj nedávají tenisu vše. Jeho slova vyvolala velkou nevoli. Do světové trojky se pustila Tara Mooreová a Alexandra Kiicková. „Je to neuctivé. Nemá právo nás soudit. Vůbec neví, o čem mluví,“ shodly se hráčky, které jsou v žebříčku za stovkou.

Teď se k nim přidal i Nick Krygios. „Stále nechápe, o co tady jde. My vysoko na žebříčku jsme přepláceni, tudíž nezbývá dost na ty pod námi. V téhle době bychom měli všem pomáhat. Měl by se zkusit vžít do jejich situace,“ uvedl australský bouřlivák na sociálních sítích. Kritika však Thiemův názor zatím nijak nezměnila, stále si podle svých slov stojí za tím, co řekl a jeho výroky byly jen prezentovány drsně.