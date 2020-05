Americká hvězda o boji s nevyléčitelnou nemocí: Bolest je hrozná, ale nevzdám to!

Mělo být jen otázkou času, kdy Danielle Collinsová po své spanilé jízdě do semifinále Australian Open pronikne mezi elitní světovou desítku. Rodačce z floridského Saint Petersburgu se však do cesty postavila zákeřná choroba. Revmatoidní artritida neboli nemoc napadající mimo jiné klouby a chrupavky stála mimo jiné i za ukončením kariéry Caroline Wozniacké.

Chorobou, na kterou ani v současné době neexistuje lék, trpěla však mladá Američanka pravděpodobně už řadu let předtím. "Už když jsem chodila na univerzitu, měla jsem bolesti. Moji trenéři mě často posílali k doktorům, viděli, že něco není v pořádku," vzpomíná tenistka.

"Ale lékaři na nic nemohli přijít. Každé dva měsíce jsem chodila na odběry krve a pořád nebyl žádný výsledek. Během té doby jsem musela na operaci se zápěstím, měla jsem neustále problémy s bolestmi kloubů, dostala jsem zánět šlach. Bolelo mě celé tělo, bylo to hrozné. Myslím si, že hodně problémů se přešlo, protože se považovaly za běžné přetížení z tréninku a podobně," pokračuje Collinsová.

Snažila jsem se to přehlížet

Jak sama tenistka přiznává, i ona sama nemoc ze začátku podceňovala. "Dlouho jsem se to snažila přehlížet. Někdy jsem měla ale opravdu velké bolesti, byla jsem slabá. Když to bylo nejhorší, byla jsem ráda, že jsem došla do postele, a pak spala třeba patnáct hodin v kuse. A navíc jsem si začala na bolest zvykat, zapomínala jsem, jaké to je, když vás nic nebolí," vzpomíná jeden z bývalých největších amerických talentů.

Danielle Collinsová během Australian Open

Profimedia.cz

Krize dosáhla vrcholu prakticky okamžitě po vzpomínané semifinálové účasti na Australian Open v loňské roce. Na následujících podnicích Collinsová z drtivé většiny končila nejpozději na druhé soupeřce. Definitivní diagnózu revmatoidní artritidy jí lékaři diagnostikovali po US Open, kde Collinsová vypadla ve druhém kole.

"Nebyla jsem schopná hrát. Cítila jsem obrovskou bolest v rukou. Nejdříve krevní testy opět nic neodhalily, až později lékaři přišli na to, co mi je. Od té doby jsem podstoupila dva druhy léčby, které mají zmírnit příznaky. A zatím to funguje. Musím dodržovat i velmi přísnou dietu, ale výsledky jsou. Budu bojovat, nevzdám to," dodává s nadějí Collinsová.

Stejně jako celý tenisový svět i Američanka čeká na restart sezony s nadějí, že se znovu bude moci měřit se světovou špičkou. "Nechci, aby mi lidé volali, litovali mě. Chci si z mé nemoci vzít i to pozitivní. Poznala jsem i život mimo tenis a to mi pomáhá. Věřím, že moje zkušenosti s artritidou můžou pomoci jiným lidem vyrovnat se s jistými omezeními a vést kvalitní život," věří bývalá 23. hráčka světa.