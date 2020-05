Tenisové French Open by se mohlo hrát i bez diváků

Pořadatelé French Open by mohli uspořádat odložený antukový grandslamový turnaj bez přítomnosti diváků. Zatímco dříve francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová takovou variantu vylučovala, nyní šéf národního tenisového svazu Bernard Giudicelli připustil, že je to možné.

"Nezavrhujeme žádnou možnost. A zorganizovat turnaj za zavřenými dveřmi by jedna součást obchodního modelu - televizní práva - umožňovala. To nelze přehlížet," řekl Giudicelli agentuře AFP. Peníze z televizních práv tvoří při French Open více než třetinu příjmů.

V tomto týdnu francouzští pořadatelé oznámili, že již zakoupené vstupenky nebudou v náhradním termínu v platnosti a všem jejich majitelům budou zaplacené částky vráceny. Je teď také možné, že se na podzimní termín žádné nebudou prodávat.

Největší antukový turnaj se měl v areálu Roland Garros původně uskutečnit od 24. května do 7. června, ale kvůli pandemii koronaviru byl přeložen na 27. září až 10. října. Celá tenisová sezona je momentálně přerušena nejméně do poloviny července. Někteří elitní hráči již vyjádřili obavy, že letos už se hrát nezačne. Wimbledon byl zrušen bez náhrady, o osudu US Open se rozhodne nejpozději v červnu.