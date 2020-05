Krása, nebo vrchol nevkusu? Fotky odhalené Cibulkové vyvolaly bouři

Prakticky přesně před rokem se Dominika Cibulková naposledy ukázala fanouškům coby aktivní tenistka. Veleúspěšnou kariéru uzavřela a vrhla se do další významné etapy svého života. S manželem Michalem Navarou očekávají již brzy narození prvního potomka. A slovenská hvězda dala své rostoucí bříško na obdiv prostřednictvím sociálních sítích. Ne vždy se to však setkalo s pochopením...

Byla čtvrtou hráčkou světa, zahrála si o grandslamový titul, tenisem si vydělala sympatických zhruba 330 milionů korun. Teď však Dominika Cibulková řeší záležitosti, které dalece přesahují její tenisové úspěchy. "Jsem více než nadšená, že vám mohu říct, že budeme tříčlenná rodina," psala nedávno na sociálních sítích slovenská bojovnice.

Teď své příznivce potěšila i fotkami s těhotenským bříškem, které umístila na sociální sítě. Asi ani ona sama nečekala tak rozporuplné reakce. Část fanoušků kvitovala snímky s nadšením. "Úžasné, moc ti to sluší. Super fotka." Těmito slovy ocenila část čtenářů odvážné pózy odhalené slovenské krásky.

Nemálo zpráv však mělo zcela opačný charakter. "Mateřství je nádherná věc. Osobně si ale myslím, že takové fotky nepatří na veřejnost." Někteří však zašli ještě dál. "Nezlobte se, ale můj názor je, že fotka je velmi nevkusná, nevypadá to vůbec dobře," přidal se další.

Vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 fanoušky rozparádila i v minulosti, když si do slovenské televize vzala úzký svetřík, který si úpěnlivě stahovala k tělu. Na otázku moderátora, co se děje, reagovala odpovědí, že si nevzala spodní prádlo a až příliš pozdě zjistila, že šaty jsou do určité míry průhledné.