Jako ve vězení. Rézaiová promluvila o době, kdy ji trénoval Mouratoglou

Serenu Williamsovou přivedl k deseti grandslamovým titulům. V jeho akademii trénují tenisové hvězdy i mnoho talentů. Avšak vše není tak ideální, jak se zdá. O své zkušenosti s úspěšným koučem Patrickem Mouratouglem se nyní rozpovídala Aravane Rézaiová, která byla před jedenácti lety jeho svěřenkyní.

S Mouratouglem začala francouzská tenistka spolupracovat poté, co v roce 2009 ovládla Turnaj šampionek, nynější malý Turnaj mistryň. „Neřekla bych, že je Patrick skvělým koučem, ale spíše perfektním podnikatelem,“ uvedla Rézaiová na webu tennisworldusa.org. „Ví, jak hrát a umí věci analyzovat, když ale zajdu do detailů...,“ naznačila problémy, které měla.

Aravane Rezai recalls difficult coaching relationship with Patrick Mouratoglou https://t.co/07Jt0RTBuA pic.twitter.com/3S8BnxUkTP — Tennis World USA (@TennisWorlden) May 15, 2020

Na turnaji v Madridu podle svých slov byla pod obrovským tlakem. „Chtěl, abych vyhrála. Vyvíjel na mě ohromný tlak. Pořádně jsem ani nejedla. Nemohla jsem se ani uvolnit, nemohla jsem zvedat telefon. Bylo to jako ve vězení. Vstávala jsem v šest ráno, pak jsem musela dvě hodiny běhat, pak další trénink. Bylo toho moc,“ přiznala bývalá světová patnáctka.

Byla vyčerpaná. „Když mě trénoval otec, tak na mě hodně tlačil a myslel si, že budu ještě lepší hráčkou. Fungovalo to, ale pak přišel čas, kdy už jsem to nezvládala. Proto i má spolupráce s Patrickem trvala jen přes rok. Lidé v mém okolí říkali, že už to nedávám. Mé duševní zdraví ho ale nezajímalo,“ dodala Rézaiová, která se minulou sezonu představila pouze na turnaji ITF ve Francii a od té doby nebyla na kurtech.