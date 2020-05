První polibek Sereny Williamsové byl odporný. Hnus, nejhorší zážitek, vzpomíná hvězda

Podělila se dokonce i o hodně intimní zážitek, a to o svůj první polibek. A v jejím případě se rozhodně nejedná o příjemnou vzpomínku.

„Můj první polibek byl opravdu odporný. Bylo to něco, na co nikdy nezapomenu," ošklíbala se ještě nyní Williamsová při vzpomínce na dávný zážitek.

„Byla to asi moje nejhorší zkušenost v životě. Už mi bylo téměř 18, ale já jsem ještě nechtěla, aby mi bylo 18. A najednou tu byl byl, který už měl po maturitě... Abych to zkrátila, ten kluk mě v Itálii políbil. A hodně divoce. Bylo to hrozné, pamatuji si, jak mi bylo zle i od žaludku," přiblížila své tehdejší pocity jedna z nejlepších tenistek všech dob.

„Běžela jsem domů a jedné ze svých nejlepších kamarádek, mimochodem také Italce, jsem hned hlásila: ´Políbil mě a bylo to hnusné.´ Plakala jsem a byla jsem hrozně dramatická. Pravdou je, že jsem dramatická pořád, takže jsem se zase tak moc nezměnila," uzavřela sondu do svého života šampionka.