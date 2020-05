Berrettini se přidal k Thiemovi. Ani italská hvězda nebude financovat níže postavené tenisty

Thiem nehodlal přispět hráčům, protože podle něj někteří ani pořádně nemakají. Za svůj názor sklidil kritiku. Pustili se do něj nejen hráči a hráčky, kterých se finanční pomoc týkala, ale třeba i Nick Kyrgios, který světové trojce vzkázal, že neví, o čem mluví a měl by se zkusit vžít do jejich situace.

Teď však se stejným názorem přišel i Matteo Berrettini. Světová osmička také nepřispěla svým kolegům. „Trochu jsem si srovnal priority. Není to tak, že bych nerespektoval ostatní tenisty, ale myslím si, že nikdo z nás by neměl být stavěn do pozice, kdy musí jiným tenistům finančně pomáhat,“ uvedl Berrettini na webu straitstimes.com.

Matteo Berrettini thinks tennis players should not be put in a position where they have to provide financial aid to fellow professionals https://t.co/TaBfcccdGf pic.twitter.com/kIJ524Os1e — SLAM! Sports (@SlamSports) May 19, 2020

„Myslím, že za to mají zodpovědnost Mezinárodní tenisová organizace ITF, Asociace tenisových profesionálů ATP a Ženská tenisová asociace WTA. Ty pořádají turnaje a my hráči jim za to předvádíme to nejlepší, co umíme. Měli by se tedy postarat,“ vysvětloval italský tenista.

Na to, jestli musí přispět se ptal i Novaka Djokoviče. „Mluvil jsem s Djokovičem a ten mi řekl, že příspěvek není povinný. Mám pomoci jen, když to tak cítím, a pokud raději přispěju na ochranné pomůcky, nebo chudým lidem, je to moje volba a bude si mě také vážit,“ dodal Berretini.

Všechny tři organizace spolu s organizátory grandslamů již pomohly přibližně osmi stovkám hráčů, mezi které rozdělily přes šest milionů dolarů (sto padesát milionů korun) a chystají se v tom pokračovat dál. Teď by finance měli dostat hráči a hráčky ze šesté a sedmé stovky žebříčku.