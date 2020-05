Hvězdné tváře? Kdepak. Talentovaná Češka dělá radost těm nejmenším

Tenisté a tenistky se v době pauzy nenudí. Mnoho z nich v sobě objevilo i další nadání a založilo si svou vlastní talkshow. Jako první se takto prezentovala česká hvězda Barbora Strýcová a následovaly ji její zahraniční kolegyně Johanna Kontaová a Betthanie Matteková-Sandsová. Videokonference pak pořádá i talentovaná Marie Bouzková, která si však do nich nezve známé tváře, ale děti.

Sezonu nezačala, tak jak chtěla. Vypadávala v úvodních kolech a na nějaký větší úspěch čekala až do začátku března. Pak ale přišel zlom. Na turnaji v Monterrey Marie Bouzková zářila. Poradila si se všemi soupeřkami a v semifinále vyřadila i Johannu Kontaovou, až ve finále byla nad její síly Elina Svitolinová.

I tak ale z turnaje odjížděla nadšená. Skvělé výsledky ji vynesly v žebříčku na sedmačtyřicáté místo, které chtěla dál vylepšovat. Jenže kvůli koronaviru přišla pauza. Česká tenistka se rozhodla zůstat na Floridě, kde během sezony často trénuje. Neděle se pak rozhodla trávit u videokonferencí, které pořádá. Jejími hosty však nejsou žádné známé tváře, ale děti, které se učí hrát tenis.

„O tomto projektu jsem začala přemýšlet, když jsem na sociálních sítích viděla rozhovory se slavnými sportovci,“ prohlásila Bouzková na webu WTA. „Říkala jsem si, že bych mohla udělat něco podobného. Ale s dětmi,“ dodala s tím, že s nimi diskutuje o současné situaci, i o trénincích.

Marie Bouzková v akci na kurtu.

„Každý, koho baví tenis, se může přidat a můžeme si popovídat,“ vyzvala bývalá juniorská vítězka US Open. Během videokonferencí by se chtěla setkat také s dětmi, které jí loni fandily na turnaji v Guadalajaře, kde se dostala až do finále. Tuto neděli pak očekává návštěvu speciálního hosta.