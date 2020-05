Pandemie? Všechny by nás měli dát jednou ročně do karantény, planetě to pomůže, má jasno Tsitsipas

"Vlastně si myslím, že by nás všechny měli dát do karantény jednou ročně - je to dobré pro přírodu, je to dobré pro naši planetu," uvedl Tsitsipas v konverzaci na instagramu pro pořad Eurospotu At Home With Babsi.

"Řekl bych, že pro ekologii je to velice přínosné. Život je hrozný shon, člověk nikdy nemá dost času, který by mohl strávit s rodinou. Teď na to čas je. Vrací mě to do dětství, kdy jsem ještě tolik necestoval," dodal.

Nyní je tenisový kolotoč zastavený do konce července a Tsitsipas přiznává, že nejtěžší je trénovat bez konkrétního cíle. "Trénuju každý den, samozřejmě do toho nejdu na 100 procent, ale zároveň se chystám postupně si přidávat," řekl jednadvacetiletý Řek.

Nejvyšší ambice mezi elitou potvrdil průlomem na loňském Roland Garros a na pařížský grandslam se těšil i letos. Květnový turnaj byl ale kvůli koronaviru odložen na podzimní termín.

"Zatím na to jdu zlehka, nedřu až na hranu, ale ani se nešetřím. Je to proces, ale docela zrádný - máme před sebou spoustu času, ale nikdo neví, kdy se opravdu vrátíme k normálu," posteskl si.