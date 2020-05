Trénovat Federera? Dřina! Byl líný a neměl fyzičku, šokoval bývalý kouč

Líný hráč, který má problémy s koncentrací a také by měl mít lepší fyzičku. Tenhle hvězdný tenista, že je vzorem pro celé generace hráčů. Už je to tak. Švýcar Roger Federer se změnil, má na kontě dvacet grandslamových titulů a obdivují ho miliony fanoušků, protože platí za pracovitého gentlemana s dobrým srdcem. Když teď trenér Peter Lundgren zavzpomínal pro Tenis Brasil na problémy z doby, kdy Švýcara trénoval, všichni jen udiveně kroutí hlavou.

Je za hvězdu. Všude, kam Roger Federer přijede, fanoušci šílí. Švýcarský idol je pro ně profesionálem ve všech směrech, dvě desítky grandslamových titulů jsou pro něj odměnou za tvrdou dřinu na kurtu. Na začátku kariéry to prý takhle ale určitě nefungovalo.

„Nebylo snadné ho trénovat. Roger byl velmi talentovaný, ale byl i docela líný, měl problémy s koncentrací a rozhodně nebyl fyzicky dobře připravený," vytáhl šokující charakteristiku Lundgren.

I sám Federer připustil, že byl rád, když třeba v pátek odpoledne mohl z kurtů zmizet domů co nejdříve. „Ne že bych o to přímo usiloval, ale byl jsem docela rád, když se to stalo," práskla na sebe po letech švýcarská hvězda.

Už tehdy ale švédský kouč viděl ve Federerovi obrovský talent. „Chtěl být vždycky ten nejlepší," pokračoval ve vzpomínkách Lundgren. Zbývala maličkost, přesvědčit jej, aby se v řadě věcí změnil.

„Práce s ním byla obtížná, ale už tehdy měl velké srdce. Je to dobrý člověk. Jsem moc hrdý na to, jakých úspěchů dosáhl," dodal kouč, který během kariéry vedl třeba i dalšího Švýcara Stana Wawrinku, ruského tenistu Marata Safina, Chilana Marcela Riose nebo Bulhara Grigora Dimitrova.

"Roger byl jako diamant, který prostě musíte vybrousit. Nakonec se to povedlo a začal vyhrávat. Bylo to neskutečné a moc mě mrzí, že to všechno nemohl prožít a vidět trenér Peter Carter, který ho vedl do osmnácti let a zemřel při nehodě v roce 2002," poznamenal Lundgren.

Smrt trenéra Federera ranila. Zaťal zuby, dřel a nakonec se dočkal i odměny v podobě wimbledonského triumfu. Ten věnoval se slzami v očích právě zesnulému kouči. „Byl to pro nás hodně zvláštní okamžik. Chtěl jsem vyhrát Wimbledon od chvíle, co jsem začal hrát tenis. Dokázal jsem to ale až jako trenér," přiznal Lundgren. „A obrovsky se ulevilo i Rogerovi. Grandslamový titul byl tím, co od něj všichni očekávali."

Hvězdná kariéra mohla odstartovat a počet grandslamových triumfů narůstat. U toho druhého už ovšem švédský kouč nebyl. Cesty obou mužů se rozešly po triumfu na Masters v roce 2003. Když pak na začátku dalšího roku vyhrál Australian Open, oficiálně neměl Federer trenéra. Fantastická kariéra plná radosti a obrovských úspěchů, ale i tenisové dřiny, byla nastartovaná a nikdo netuší, kdy se zastaví, protože tenisová mašina jménem Roger Federer jede dál.