Tenistka Bouchardová hledá lásku! Rozjela to na seznamkách, fanoušci jsou v šoku

Je krásná. Jenže má nejspíš strach, že zůstane na ocet. Leckdo by si mohl myslet, že kanadská tenistka Eugenie Bouchardová nebude mít problém najít si přítele, jenže opak je pravdou. A fanoušci jsou v šoku, co všechno je schopná tahle sympatická tenistka pro seznámení udělat. Naposledy to rozjela na sociálních sítích a dokonce i na seznamovací platformě «Bumble». Fanoušci v současnosti 332. hráčku světa ujistili, že o flirt teď nebude mít nouzi. Čeká ji pořádná divočina.

Když už to nejde Eugenii Bouchardové na kurtu (v tenisovém žebříčku se propadla do čtvrté stovky pořadí), tak podle známého pořekadla bude mít alespoň štěstí v lásce. Jenže ani to nekoná a tenistka podle současného počínání na internetu začíná být zoufalá. Během pandemie koronaviru si posteskla, že by se jí karanténa daleko lépe trávila s přítelem. Jenže ten chyběl.

Pak začala na fanoušcích na internetu vyzvídat, jak je to na online seznamkách. „Má někdo nějaký tip, jak má nováček udělat první krok," vyzvala případné nápadníky ze svého nového profilu na Bumble. Kanaďanka sází na to, že platí pořekadlo, že láska prochází žaludkem a láká muže na senzační jídlo. „Vyrábím bombastické mini quesadily," napsala. Negativní ohlasy sice nikdo nezaznamenal, ale že by s nápadníky roztrhl pytel, to se také nestalo.

Na jednu schůzku už se ale přece jenom může těšit. Bývalá pětka světového žebříčku WTA ve dvouhře se zapojila do kampaně „All in Challenge", v níž známé osobnosti nabízejí zájemcům za finanční příspěvek nadaci „životní zážitek" v podobě setkání. Cílem charitativní akce přitom je shromáždit prostředky pro nejchudší obyvatele USA postižené pandemií koronaviru. A tady „Genie" zabodoval. Fanoušek za setkání s tenistkou zaplatil 85 000 dolarů a Kanaďanka byla v sedmém nebi.

„Jsem tak vděčná a hrdá na všechny, co jste se akce zúčastnili. Nemůžu se dočkat, až se setkám s vítězem," dodala 26letá rodačka z Westmountu. Zatím není známo, zda už schůzka proběhla, ale fanoušci nepochybují o tom, že díky aktivitám na seznamovací platformě si teď flirtu sympatická tenistka užije víc než dost.