Elitní tenista zatčen! Před očima pětiletého syna zbil bývalou manželku

Má za sebou skalpy Alexandera Zvereva, Jo-Wilfrieda Tsongy či Roberta Bautisty Aguta. Ve světovém žebříčku už byl 16. hráčem světa, v současné době mu patří pozice o jedenáct míst horší. Teď však osmadvacetiletý tenista řeší úplně jiné problémy.

Basilashvili měl v průběhu čtvrtka fyzicky napadnout svou bývalou manželku, a co hůř, tenistovu řádění měl přihlížet jejich pětiletý syn. Policií byl zatčen již o den později, momentálně je však díky kauci ve výši 28 tisíc dolarů opět na svobodě. Pro gruzínského tenistu daná částka příliš velkým problémem není, během své kariéry si prozatím vydělal téměř 5,5 milionu dolarů.

Ke smutné kauze se vyjádřil i předseda gruzínského tenisového svazu a legendární hráč Alex Metreveli, který tenisové úspěchy sbíral v barvách Sovětského svazu. "Nika velice dobře znám a je to bohužel velké téma. Každý z nás samozřejmě násilí odsuzuje a teď to není výjimkou. Někdy se ale stává, že když manželé spolu nežijí, mohou nastat problémy, a to nejen u Nika," snažila se celou záležitost držet v diplomatické rovině pětasedmdesátiletá ikona.

V případě odsouzení hrozí Basilashvilimu tři roky vězení, pokud vyjde z celé kauzy lépe, pak trest v rozmezí 200 až 400 hodin veřejně prospěšných prací. O osudu tenisty se rozhodne 16. července, kdy proběhne soud.