Kvitová se Strýcovou o turnaji na Spartě: Vracíme náš sport do světa. Bude to oslava tenisu

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se na tenisovém turnaji O pohár prezidenta ČTS na pražské Spartě utká v úvodním kole s Barborou Krejčíkovou. První ze série akcí na rozehrání po zmírnění opatření proti šíření nemoci covid-19 začne v úterý. Mezi muži se nejvýše nasazený Jiří Veselý střetne s Michaelem Vrbenským. "Bude to oslava tenisu, vracíme náš sport do Česka i do světa," říkají Petra Kvitová i Barbora Strýcová.

Jako první na kurt v soutěžním utkání po skoro tříměsíční pauze nastoupí v úterý loňská finalistka turnaje WTA ze Stromovky, který letos musel být kvůli koronaviru zrušen, Karolína Muchová proti Kristýně Plíškové. V mužské soutěži se utkají daviscupoví reprezentanti Lukáš Rosol s Vítem Kopřivou.

Oba pavouky začínají čtvrtfinále, ženy hrají na tvrdém povrchu a muži na antuce. Čtyřiatřicetiletá Barbora Strýcová se v duelu generací utká s patnáctiletou Lindou Fruhvirtovou a Kateřina Siniaková bude hrát s Lucií Hradeckou.

Barbora Strýcová a Petra Kvitová na tiskové konferenci

David W Cerny, Reuters

Z turnaje se omluvily světová trojka Karolína Plíšková a loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová.

Mezi muži tvoří další dvojice Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou a Zdeněk Kolář s loňským vítězem juniorky na US Open Jonášem Forejtkem.

Věřím, že tento okamžik bude startem do normálního života. Jsem rád, že na to hráči kývli a jdeme společně udělat první krok," řekl na tiskové konferenci prezident tenisového svazu Ivo Kaderka.

Začíná se v úterý v 10:00

Čtvrtfinálové zápasy se uskuteční v úterý. Program začne v 10:00, Kvitová by měla hrát nejdříve od 14:00. Ve středu jsou v plánu semifinále a finále ve čtvrtek od 12:00 (muži) a 14:00 (ženy). Diváci do areálu nemohou, turnaj odvysílá Česká televize.

"Jsme rády, že je připraven zahajovací turnaj, kde se potká skoro celá špička a že můžeme zahájit v Česku soutěž. Na druhou stranu si neumím představit, jaké to je hrát bez diváků," řekla Kvitová. "Konečně bude nějaká změna, že nejdeme jenom trénovat. Bude to oslava tenisu. Vracíme se do normálu a do tenisového procesu," uvedla Strýcová, která jako první potvrdila účast.

Petra Kvitová v rozhovoru s Jiřím Veselým

David W Cerny, Reuters

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a také charitativní exhibice týmů Kvitové a Karolíny Plíškové. Mezinárodní sezona okruhů ATP i WTA začne kvůli koronaviru nejdříve v srpnu.