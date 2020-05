Na hraní pod prášky už jsem zvyklá. Kvitová bojovala i s bolavou rukou

Tři zápasy proti domácím soupeřkám, šest vyhraných setů. Restart se 12. hráčce světa povedl, i když se po triumfu před prázdnými tribunami nedočkala aplausu jako obvykle.

Ale za vítězství byla vděčná, nerodilo se totiž úplně lehce. "Jsem zvyklá hrát pod prášky. Naštěstí to dobře dopadlo," oddechla si Kvitová, kterou pobolívala ruka. „Dva dny před turnajem mi začalo tuhnout předloktí tak jako loni na French Open. Čekala jsem, co řekne pan profesor Kolář, jestli se to nějak nezhorší, ale snad se nic neurvalo."

Petra Kvitová slaví turnajové vítězství. Po finálové výhře nad Karolínou Muchovou

Sport.cz

Teď si každopádně může dát pár dnů volna. Není kam spěchat. "Loni jsem myslela, že to bylo antukou a těžšími míči. Když jsem začala hrát teď na body a zvyšovala se zátěž, tak jsem do toho víc chodila a švihala, tak se to někde muselo objevit. Ruku mám operaci, takže to asi už nebude, jak to bývalo," mínila Kvitová po turnaji, kde chyběli diváci.

"Atmosféra nebyla taková, jak jsme zvyklé, ale nakonec se všechno povedlo hezky, i když to bylo zvláštní všechny ty roušky, rukavice, nepodávání rukou...

Petra Kvitová vede ve finále nad Karolínou Muchovou. Tenistky vyhnal z kurtu déšť

Sport.cz

Kvitová měla aspoň možnost vyzkoušet si kolekci, kterou měla mít na Roland Garros. "Líbí se mi a bylo fajn, že jsem měla možnost si ji obléknout. Snad se tady ale uvidíme zase na turnaji, který bude zapadat do světového tenisu," přála si Kvitová.