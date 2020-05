GLOSA: Grandslamy bez diváků? České hvězdy pravdu nemají, tenisu to i tak pomůže

„Pořadatelé v New Yorku a v Paříži bojují, aby mohli sehrát grandslamy bez diváků. Za sebe ale říkám, že by v tom případě bylo lepší nehrát, tenis si to nezaslouží,“ říkala během turnaje O pohár prezidenta ČTS Petra Kvitová. S tím plně souhlasí i další hvězda českého tenisu Barbora Strýcová. Při vší úctě k oběma ikonám, tentokrát pravdu nemají. French Open či Flushing Meadows před prázdnými tribunami by žádnou hitparádou nebyly, tenisu by to však rozhodně neuškodilo. Naopak.