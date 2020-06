Drastické změny! US Open se může uskutečnit v kulisách, které historie nepamatuje

US Open by se mohlo hrát za specifických podmínek.

Před pár dny skončil na kurtech pražské Sparty turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Fanoušci mohli české hvězdy sledovat jen v televizi, zvláštní atmosféru dokreslovali sběrači pobíhající po kurtu v rouškách a rukavicích. Umpirovému sudímu byli navíc k ruce jen tři čároví rozhodčí...

Ve Flushing Meadows však chystají opatření mnohem radikálnější. Není divu. Spojené státy se stále potýkají s epidemií koronaviru a New York není výjimkou. Přesto mají pořadatelé US Open jasno. Turnaj je možno zorganizovat a také již vše připravují na to, že se 24. srpna slavný podnik opravdu rozběhne. I kdy za podmínek, které tenisová historie nepamatuje.

Jisté je, že by se boje o grandslamový titul odehrály bez fanoušků, utkání by navíc rozhodoval jen hlavní rozhodčí, čároví by chyběli úplně. O této variantě se v minulosti mluvilo již několikrát, mimořádná situace jen celý očekávaný proces urychlí. Do akce tak půjde moderní technika. Celý kurt bude monitorovat několik kamer a speciální software zajistí automatické hlášení míčů v autu.

Speciální lety pro hráče

A sběrači? Holky a kluky by vystřídali dospělí. Důvodem je samozřejmě ochrana mladší generace před nebezpečím nákazy.

I o bezpečnost hráčů by mělo být postaráno. S konkrétními informaci přišel list The Times. Tenisté a tenistky mají nejdříve podstoupit testy na koronavirus. V případě negativního výsledku budou speciálními lety přepraveni do New Yorku. Na početné doprovody, jak to bývá u tenisové elity pravidlem, však mohou zapomenout. Každý bude mít k dispozici jen jednoho trenéra.

Účastníci turnaje by podle ujištění pořadatelů měli mít k dispozici veškeré vybavení areálu, ovšem počet návštěv jednotlivých zařízení by měl být omezen. Hráči, kteří budou turnajem postupovat, budou pod zatím blíže nespecifikovanou ochranou od vnějšího světa, vyřazení naopak budou muset okamžitě opustit areál Flushing Meadows.