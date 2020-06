Tenis mě připravil o hodně, můžu být šťastná i bez něj, uvědomila si grandslamová vítězka

Tenisu podřídila úplně všechno. Šest let jen makala na tom, aby vyhrávala turnaje a stala se nejlepší na světě. Teď během pandemie, kdy se nehraje, si však uvědomila, o co všechno přišla. Simona Halepová si tenisovou pauzu užívá. „Byla jsem izolovaná, teď jsem pochopila, že musím něco změnit,“ říká rumunská tenistka.

Byla světovou jedničkou, vyhrála Wimbledon, French Open a mnoho dalších titulů. Teprve teď si ale uvědomila, že tenis není všechno. Simona Halepová hodně přemýšlela a rozhodla se, že se musí změnit. „Během karantény jsem se toho hodně naučila. Uvědomila jsem si, jak jsem posledních šest let byla izolovaná. Pochopila jsem, že musím něco změnit, abych se také mohla rozvíjet po osobní a emocionální stránce,“ uvedla rumunská hráčka na webu tennisworldusa.org.

„Tréninky, hotely a turnaje. Ve skutečnosti jsem šest let podřídila jen tomu, abych byla světovou jedničkou. Teď jsem se přistihla, jak uvažuji nad tím, že můžu být šťastná i bez tenisu. Zažívám nové pocity,“ přiznala světová dvojka. „Dříve moje myšlení bylo třeba takové, že do deseti večer musím být doma, protože ráno jdu trénovat. Teď to vidím úplně jinak,“ líčila dál.

Kromě toho začala Halepová objevovat krásy kolem sebe. „Letos jsem sledovala, jak se příroda rozvíjí. Vychutnávala jsem si to. Žádná letadla, žádné hotely, jen stromy a louky. Tenis mě připravil o mnoho zážitků. Jela jsem na plný plyn a myslela jen na tenis,“ dodala s tím, že návrat k tenisu pro ni nebude lehký.

I když se Halepová různými cvičeními snažila udržet v kondici, to, že nehrála zápasy, samozřejmě její formu ovlivnilo. Avšak vítězka dvaceti turnajů na okruhu WTA byla podle svých slov k sobě vždy hodně tvrdá a kritická, tak věří, že se snad zase dokáže nakopnout do tréninků.