Je rozhodnuto? Tenisová hvězda dostala slib: Roland Garros bude!

Pozdě, ale přece! Podle informací šéfa francouzského tenisu Bernarda Giudicelliho se antukové boje v Paříži uskuteční. Takový slib dal i hvězdě země galského kohouta Gaelu Monfilsovi. Hrát by se mělo začít týden či dva po skončení US Open, tedy 21. či 28. září. A co víc. V hledišti by se mohli objevit navzdory původním předpokladům i fanoušci.

Ujištění o konání pařížského grandslamu se podle francouzských médií dostalo Gaelu Monfilsovi, který tuto informaci také potvrdil. "Ano, Gaeli, můžu ti slíbit, že Roland Garros bude," oznámil v debatě se světovou devítkou na Twitch channelu šéf francouzského tenisu.

Podle odborníků by však definitivní verdikt nad osudem neoficiálního antukového mistrovství světa měl padnout v následujících dvou či třech týdnech.

Otázkou tak kromě samotného konání zůstává, v jakých kulisách by se turnaj odehrál. "Samozřejmě chceme mít na tribunách co nejvíce fanoušků. Všechno záleží na vývoji pandemie a na příkazech, které přijdou od vlády. Ta rozhodne, kolik lidí bude moci do hlediště," říká Giudicelli.

Bude se hrát i US Open?

V Paříži byly v pondělí otevřeny venkovní zahrádky kaváren a barů, vše však podléhá omezením v počtu návštěvníků. Ještě před novým termínem French Open by se mohly se sníženým počtem hráčů odehrát i další antukové podniky v Madridu a Římě.

Gael Monfils patří k největším hvězdám francouzského tenisu

Profimedia.cz

O zahájení US Open, které je naplánováno na 31. srpna, nepochybují ani zástupci newyorského klání. Flushing Meadows by se však mělo s jistotou obejít bez diváků i čárových rozhodčích, které by měl nahradit elektronický systém. Dětské sběrače míčků by pak zastoupili dospělí.