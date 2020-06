TENIS ONLINE: Kristýna Plíšková senzačně prohrála, Martincová je ve finále. V akci je Strýcová

Kristýna Plíšková nenavázala na vítězný vstup své sestry do turnaje. V roli favoritky sice rozehrála duel s Martincovou dobře, po vítězství v první sadě 6:4 však druhé dějství prohrála 1:6 a v dohrávaném třetím setu podlehla 4:6. Duel byl ve středu dvakrát přerušen kvůli dešti, následně se rozhodlo o jeho dohrání ve čtvrtek.

"Jsem úplně vyčerpaná psychicky i fyzicky. Třesu se, bolí mě rameno, protože mám hodně naservírováno i z tréninku. Jsem celkově namožená, ale snažila jsem se nemyslet na to, kolik toho mám za sebou. Hrála jsem míč po míči a ani jsem pomalu nevěděla, kolik to je," řekla Martincová cestou do šaten. "Už k dohrávce jsem nastoupila kožená, takže jsem byla ráda, že jsem to dohrála."

Rozhovor s Terezou Martincovou

O2 TV Sport

Po krátké pauze se podruhé během dne dostala do hry náhradnice za zraněnou Markétu Vondroušovou - Tereza Martincová. V utkání proti finalistce předchozího turnaje ve Stromovce Karolíně Muchové. Ta prohrávala v první sadě už 1:5, jenže následně uhrála šest her v řadě a set získala Hanačka ve svůj prospěch.

Karolína Muchová v utkání proti Tereze Martincové.

Michal Krumphanzl, ČTK

Ve druhé sadě měla Martincová opět k dispozici vedení 5:2, druhou senzaci už ale nedopustila a po výsledku 6:4 srovnala na 1:1 na sety. Rozhodující dějství už ale patřilo znovu Martincové, která tak může slavit své druhé čtvrteční vítězství.

Sestřih zápasu Muchová - Martincová z Livescore Cupu

O2 TV Sport

Strýcová na úvod prohrála se světovou trojkou Karolínou Plíškovovu a nyní má šanci na reparát proti Kateřině Siniakové.