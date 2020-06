Zadlužená tenisová legenda uvažuje o návratu ke koučování

Olympijský vítěz ze čtyřhry z roku 1992, který několik let trénoval světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče, Boris Becker nevyloučil, že by se ke koučování ještě někdy vrátil. V současnosti vede německou reprezentaci. Becker stále nesplatil své dluhy, které si způsobil svým nákladným životem a mizernými investicemi, takže není vyloučeno, že o návratu k trénování uvažuje také z finančních důvodů.

Becker dovedl Djokoviče k šesti grandslamovým titulům. Po své štaci u hvězdného Srba byl německou tenisovou federací jmenován na post vedoucího mužského tenisu, na kterém je dodnes.

"Nevylučuji možnost, že bych se někdy ke koučování vrátil," řekl 52 letý Becker německému Eurosportu. Zároveň však uvedl, že v současné situaci, kdy je zodpovědný za mužskou reprezentaci, by návrat možný nebyl.

Časová náročnost by mohla být překážkou

"Ale nic netrvá věčně. Pokud tu budou hráči, kteří mě budou zajímat a kteří by chtěli, abych je trénoval a kteří by se mnou jednali otevřeně, pak bych to určitě mohl zvážit," říká bývalá světová jednička.

"Problémem je, že pozice kouče je velice časově náročná," dodává Becker. Jako trenér Djokoviče s ním trávil 25 až 30 týdnů v roce, což vzhledem k rodině a jeho dalším projektům je náročné skloubit.

Upřímnost nadevše

Becker se srbovým trenérem stal poté, co Djokovič v roce 2013 ztratil pozici světové jedničky. Vždy mezi sebou jednali otevřeně a narovinu, takže pro Beckera nebyl problém Novakovi říct, co si o jeho hře myslí: " Nelíbí se mi Váš pohyb na hřišti a už vůbec se mi nelíbí Váš servis." Novak si jeho rady vzal k srdci a pod jeho vedením se znovu dostal na vrchol žebříček.

Pokud by se bývalý nejlepší hráč světa ke trénování vrátil, pomohlo by mu to vylepšit jeho stále ještě zoufalou finanční situaci. Jeho rady a tenisový um by však ocenil nejeden tenista.