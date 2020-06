Kouč Williamsové chce novou soutěží získat tenisu mladé fanoušky

"Už roky mám obavy o budoucnost tenisu. Průměrný věk tenisového fanouška je 61 let, což je hodně stará fanouškovská základna. Nedaří se ji omladit a to je hodně znepokojivé, protože budoucnost nevypadá dobře," řekl Mouratoglou agentuře Reuters.

Ultimate Tennis Showdown založil spolu s Alexem Popyrinem, otcem australského hráče Alexeie, a chtějí ukázal nový tenis. "Mám na mysli jiný tenis. Vzít v úvahu to, co bylo lepší v 70. a 80. letech a také to trochu zmodernizovat," uvedl kouč vítězky 23 grandslamových turnajů ve dvouhře.

Novou soutěž nebere jako jednu z exhibičních akcí během koronavirové pauzy, ani jako konkurenci pro okruhy ATP a WTA. "Je to skutečná soutěž a nová tour. Hráči budou získávat body, budou vydělávat prémie. A na konci roku bude vítěz. Takže budou mít stejnou motivaci jako na turnajích," řekl Mouratoglou. Každý zápas bude mít svou dotaci, z níž vítěz obdrží 70 procent. Podle Mouratougla budou kratší, dynamičtější a fanoušky překvapí.

"Chci autenticitu, ne aby se hráči předváděli. Chci, aby dokázali být na kurtu sami sebou a vyjádřit všechny možné emoce," uvedl Mouratoglou, kterému chybějí osobnosti, s jimiž by se příznivci mohli identifikovat, jako byli John McEnroe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ilie Nastase a Yannick Noah.

"Myšlenkou je stvořit tenis pro budoucnost. Nechci konkurovat ATP a WTA. Mým cílem je přitáhnout k tenisu nové fanoušky. A když to bude fungovat a ATP a WTA budou chtít vzít UTS pod svá křídla, budu z toho mít radost," prohlásil francouzský trenér, který se při přípravě soutěže inspiroval i ve světě esportu.

Giampiero Sposito, Reuters

V Nice se představí Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, David Goffin a sedm dalších tenistů, kteří budou hrát o víkendech systémem každý s každým.