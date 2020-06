Kyrgios se přiznal: Nadala jsem porazil v kocovině. Pařili jsme, nemohl jsem se ani hýbat

Nyní se podělil o pozadí svého tři roky starého vítězství na Rafaelem Nadalem, jehož zdolal ve čtvrtfinále Cincinnati Open 2017 6:2, 7:5. Jak ale prozradil, velkého triumfu dosáhl ve značné kocovině, kvůli níž měl problémy se samotným pohybem.

Před utkáním totiž pořádně zapařil s kamarádem a komikem Elliotem Loneym.

„Když jsem v turnajovém režimu a mám chuť jít ven na party s kamarády, tak jdu, ale druhý den vždy musím makat. A tehdy (zápas s Nadalem) to nebylo jiné. Šli jsme zapařit a vím jistě, že jsme se do toho pořádně obuli. Druhý den jsem se ale podíval na pavouka a zjistil, že musím hrát proti Rafovi," vracel se ke staré události Kyrgios v Loney´s podcast.

„Nic to ale neměnilo. Už jsem říkal, jak o takových hráčích přemýšlím. Nedávám jim respekt kvůli tomu, kdo jsou a co dokázali. Říkal jsem si, že prostě půjdu na kurt a budu hrát ve velkém stylu. Zjistil jsem ale, že se nemůžu pořádně hýbat, protože jsem měl ještě kocovinu. Bylo jasné, že se musím pořádně opřít do servisu a hrát super agresivně," prozradil svůj taktický plán.

„Konstelace hvězd hrála v můj prospěch. A to je celé. Takhle jednoduché to je," vyprávěl Australan.

Na turnaji tehdy došel až do finále, kde prohrál s Grigorem Dimitrovem. Navzdory úspěchu však ví, že ani on s podobnou životosprávou nemůže stabilně obstát.

„Tohle nemůžete dělat pořád, ale párkrát v kariéře mi to prošlo. Dlouhodobě to ale ve špičce nemůžete praktikovat. Už se to podepisuje i na mojí fyzičce a nekonzistentnosti. Ale je to moje volba," dodal.