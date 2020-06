Otec mě okradl, mlátil a strkal mi hlavu do záchodu, přiznala po letech tenisová hvězda

Jeho úspěch byl vykoupen psychickým terorem. Bývalý argentinský tenista Guillermo Pérez Roldán to v žebříčku ATP dotáhl až na 13. příčku, zahrál si i čtvrtfinále French Open. V nedávném rozhovoru přiznal, jak mrazivé bylo pozadí jeho tenisového života. Za vším byl jeho otec a trenér Raúl Pérez Roldán, který svého syna k triumfům dovedl drsnou rukou.

„Upřímně vám řeknu, jak to bylo. Můj otec byl skvělý vizionář, mimořádný v technických detailech a skvělý trenér. Bohužel jsem byl ale jeho syn," vyprávěl Roldán v rozhovoru pro deník La Nación.

Dnes padesátiletý Argentinec přiznal, že by měl raději mnohem horšího trenéra a lepšího otce. Roldán totiž na okruhu zažíval obrovská psychická i fyzická muka. „Když jsem prohrál, klidně mi dal v šatně pěstí přímo do obličeje. Strkal mi hlavu do záchodu nebo mě přivázal k posteli a mlátil mě páskem jen proto, že jsem se špatně pohyboval na kurtu," svěřil se bývalý tenista.

Buen técnico, padre horrible. El extenista Guillermo Pérez Roldán confiesa el maltrato físico y mental al que le sometió su progenitor y entrenador. Te lo cuenta Enric González https://t.co/k47L1WVF44 — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) June 1, 2020

Všechno to skončilo, když vyhrál první turnaj. Tehdy se devatenáctiletý mladík rozhodl, že na turnaje už bude jezdit sám a svůj záměr otci řekl v letadle cestou z podniku. Pak přišla další rána.

„Moje máma a on vybrali všechny mé peníze z účtu. Oloupili mě o čtyři nebo pět milionů dolarů. Všechno, co jsem si vydřel, bylo pryč," řekl Roldán a zároveň přiznal, že jeho despotický otec nakonec stál i za koncem jeho kariéry.

„V roce 1993 jsme byli v Janově. Mého otce tam na zastávce napadli dva muži. Pustil jsem se s nimi do šarvátky, ale zranil jsem se a musel kvůli tomu na několik operací," zakončil neveselé vyprávění.

Navzdory všemu ale na svého bývalého kouče nezanevřel. „Doufám, že se jednou dokážeme usmířit, nakonec je to pořád můj táta," dodal Argentinec.