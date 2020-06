Grandslamový milník je blízko. Přehodnotí indický veterán svůj názor a bude pokračovat v kariéře dál?

Jeho sbírka titulů je úžasná a ještě se může rozšířit. Osmnáctinásobný grandslamový vítěz totiž uvažuje, že si svou úspěšnou kariéru ještě prodlouží. Zanedlouho sedmačtyřicetiletý Leander Paes sice po uplynulé sezoně oznámil, že letos pověsí raketu na hřebík, avšak teď možná změní názor.

Kvůli koronaviru se nehrají turnaje, byly odloženy olympijské hry a indický tenista se po tolika letech na kurtech takto loučit nechce. K tomu je tu ještě několik lákadel. „Hrál jsem na sedmadevadesáti grandslamech, a pokud bych hrál ještě na dalších třech, zaokrouhlil bych to na stovku, což mě žene dál,“ přiznal Paes na webu hindustantimes.com.

Další motivací jsou olympijské hry, kde by svou zemi reprezentoval už poosmé. „Kdyby se mi povedlo tam nominovat, zajistil bych Indii navždy první místo v počtu účastí na olympiádě mezi tenisty. To je něco, co bych také chtěl. Kdyby se mi to ale nepodařilo, tak budu stejně spokojený s tím, co jsem v tenise dokázal,“ líčil vynikající deblista, který sbíral grandslamy už jako junior.

Ten první mezi juniory získal v roce 1990 ve Wimbledonu a další přidal o rok později na US Open. Osmnáct jich pak vyhrál jako profesionál a všechny ve čtyřhře. Deset v mixu a osm v mužském deblu, ve kterém se mu dařilo hlavně s českými parťáky. S Martinem Dammem ovládl US Open, s Lukášem Dlouhým French Open a US Open a s Radkem Štěpánkem Australian Open a US Open. Medaili si přivezl z olympijských her v Atlantě, kde vyhrál bronz ve dvouhře. Mezi deblisty pak usedl i na tenisový trůn.