Nadal vydělal miliardy, ale svému letitému kouči nedal ani euro

„Opravdu mi nikdy nezaplatil ani euro. Kdybych byl závislý na výplatě od něj, musel bych akceptovat i věci, které se mi nelíbily. Nechtěl jsem od něj žádné peníze, čímž jsem si koupil nezávislost a svobodu slova. Rafaelův otec a já jsme zdědili po našem tátovi rodinný byznys. Bratr se stará o byznys a já o tenis. Takhle to máme rozdělené," vysvětlil Toni.

V rozhovoru pro švýcarský list také vyvrátil hojně opakovaný mýtus o tom, že on sám vymyslel, aby pravák Rafa hrál tenis levou rukou, a získal tak proti soupeřům výhodu.

„Tahle legenda se pořád opakuje. Bylo by hezké, kdybych měl takovou moc. Pravda je ale taková, že Rafael hrál zhruba do deseti let bekhend i forhend obouruč. Když začal hrát jednoručný forhend, dělal to levou rukou a už u toho zůstal. Je to ohromující, protože jinak je stoprocentní pravák," uvedl kouč záhadu na pravou míru.

Svého synovce koučoval od čtyř let a dovedl ho na pozici jednoho z nejlepších hráčů všech dob, o níž se však stále přetahuje s Rogerem Federerem, jenž stále vede v pořadí získaných grandslamových titulů, a Novakem Djokovičem, který oběma zdatně dýchá na záda.

Sám Toni Nadal neví, kdo nakonec ze zlaté tenisové éry vzejde jako absolutní král.

„V tomto ohledu je všechno možné, všichni tři stále dominují. I když je zde skvělá generace mladších hráčů. Jenže těm schází to, co dnes celé společnosti - ochota podřídit svému cíli vše. Z této kritiky bych vyjmul jen Medveděva a Thiema. Nadal, Federer a Djokovič umí vyhrát, i když mají špatný den. Ti mladí kluci nemají schopnost otočit situaci ve svůj prospěch," dodal renomovaný kouč, který nyní trénuje v akademii Rafaela Nadala na Mallorce.