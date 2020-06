Nešťastný omyl? Unikla zpráva o osudu letošní tenisové sezony

Bude se hrát, nebo ne? To je oč tu běží. Tuto otázku si tenisoví fanoušci kladou již dlouhé týdny. Jak se však podle posledních informací zdá, hrát by se přeci jen začít mělo. A dokonce je určen i přesný termín. Tento předpoklad navíc přiživil trošku kuriózní moment, když se na sociálních sítích objevil kalendář s programem restartované sezony.

Pořadatelé Wimbledonu už svůj slavný podnik dávno odpískali, stejně tak jako řada dalších měst včetně Prahy. Naopak organizátoři Roland Garros antukové boje přesunuli na září, svého záměru rozjet na konci srpna i US Open, se drží i v New Yorku. A dle všeho obě megaakce se jako celá řada dalších nakonec uskuteční.

Vybízí k tomu nejen neutuchající přesvědčení čelních představitelů zbývajících grandslamů, ale především uniklý kalendář s harmonogramem tenisových akcí. Podle něho by se mělo začít hrát již v srpnu!

WTA Proposed Calendar for the rest of 2020https://t.co/KEAWsa3Kdl pic.twitter.com/9aLR2e3b3c — Tennis Pro Guru (@tennisproguru) June 10, 2020

Rozpis tenisových akcí ženského okruhu WTA na svém twitterovém účtu na pár minut zveřejnila belgická tenistka Alison Van Uytvancková. Po chvilce ho sice smazala, to však stačilo na to, aby se začalo o možném restartu sezony živě diskutovat.

Co se v něm tedy dočteme? Hrát by se mělo začít 3. srpna v italském Palermu, následovat by měl turnaj ve Washingtonu ale především v Cincinnati a US Open, jehož start je naplánován na 31. srpna

A zkrátka nepřijdou ani milovníci antuky. Boje v Madridu, Istanbulu, Římě a Štrasburku by se měly uskutečnit v září, slibovaný vrchol French Open pak začne 28. září. V rozpisu je sice v srpnovém termínu uveden i turnaj na kurtech pražské Sparty, ten byl však bez náhrady zrušen.

Djokovič čeká na antuku

A samozřejmě nemůžou chybět akce v Asii. Hrát se má totiž jak listopadový Turnaj mistryň v Šen-čenu, tak Elite Trophy v Ču-chaji.

Že se opravdu hrát začne, nepřímo potvrzuje i úřadující světová jednička Novak Djokovič. "Pro mě osobně to vypadá v současnosti tak, že budu v sezoně pokračovat až v září na antuce," potvrdil srbský král, čímž zároveň vyloučil svou účast ve Flushing Meadows.

Sezonu naopak kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem definitivně odpískal Roger Federer. "Teď, stejně jako před sezonou 2017, si plánuji vzít čas, abych byl 100% připravený a hrál opět na své nejlepší úrovni. Moji fanoušci mi budou chybět, ale budu se na všechny těšit na začátku sezony 2021," psal dvacetinásobný grandslamový vítěz na sociálních sítích.

Jisté je, že turnaje by proběhly bez účasti diváků a za značných změn v podobě omezeného počtu rozhodčích, pohybu hráčů i dalších restrikcí.