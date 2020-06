Bitva týmů Kvitové a Plíškové má novou zápletku. Grandslamové šampionky nezaváhaly

První set duelu mezi favorizovanou dvojicí Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a jejich soupeřkami Terezou Martincovou, Markétou Vondroušovou se nesl v jasné režii dvojnásobných grandslamových šampionek. Ty svým soupeřkám v prvním setu vzaly hned třikrát podání a v pohodovém tempu si dokráčely za 29 minut ke klidné výhře 6:1.

Do druhé sady však vstoupily Martincová s Vondroušovou v úplně jiném rozpoložení a rychle se ujaly vedení 2:0. Favoritky se však nepovedeným úvodem nechaly rozhodit a po šesti hrách bylo skóre vyrovnané 3:3. V druhé polovině setu si oba páry ještě dvakrát prohrály podání a o výsledku tak musel rozhodnout tiebreak.

Markéta Vondroušová (vpravo) a Tereza Martincová v utkání proti Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové.

Kateřina Šulová, ČTK

V něm byly úspěšnější grandslamové šampionky, které ho ovládly 7:4 a celý zápas tak 2:0 na sety. Růžový tým Petry Kvitové tak snížil skóre zápasu proti černému týmu Karolíny Plíškové na 4:3.

Karolína Plíšková nedala Strýcové šanci

V úvodu utkání mezi Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou si obě hráčky bez větších problémů držely servis, jako první o něj přišla v šesté hře Barbora Strýcová, Plíšková své soupeřce vzápětí vzala podání ještě jednou a první sadu vyhrála za 30 minut 6:2.

Roli velké favoritky plnila Karolína Plíšková i od úvodních míčů druhého setu, když se ujala rychle vedení 2:0 na gamy. Strýcová však na mizerný vstup do druhé sady rychle reagovala a okamžitě vyrovnala na 2:2.

Jak Karolína Plíšková vzala to, že diváci víc fandili Báře Strýcové? A kdo z jejího týmu stírá ostatní?

Sport.cz

Další průběh však již patřil světové trojce, které za stavu 4:3 podruhé prolomila plzeňské rodačce servis, sama byla bezchybná a za jednu hodinu a dvanáct minut vyhrála 6:2, 6:3.

"Mělo to správný tenisový náboj. Začátek byl nijaký, tak dva dny jsem tady seděla, takže jsem to čekala, ale potom to byl docela dobrý tenis," řekla Plíšková v O2 TV.

Kristýna Plíšková po výhře nad Jekatěrinou Alexandrovovou

O2 TV Sport

Martincová šokovala Alexandrovovou

Tereza Martincová, až 133. hráčka žebříčku WTA, zaskočila favorizovanou ruskou jedničku a 27. hráčku světa Jekatěrinu Alexandrovovou a zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:2. Češka už v sobotu vyhrála první set 6:4 a ve druhém vedla 2:1. Poté utkání přerušil déšť, ale ani v dnešní dohrávce se vývoj nezměnil. Ruska často chybovala, dvakrát ztratila svůj servis a získala jediný game.

Tereza Martincová po výhře nad Jekatěrinou Alexandrovovou

O2 TV Sport

V následujícím duelu nedala velká naděje českého tenisu 15letá Linda Fruhvirtová šanci ještě o rok mladší Nikole Bartůňkové i za pomoci rad dvojnásobné vítězky Wimbledonu Kvitové vyhrála hladce 6:1, 6:2.

Poté však Kristýna Plíšková, jež figuruje až na konci sedmé desítky rankingu WTA, znovu naklonila misky vah na stranu černého výběru své sestry. Ve třetím vzájemném souboji poprvé porazila znovu nekonsistentní Alexandrovovou, která v utkání nevyužila ani jeden ze sedmi brejkbolů. Plíšková naopak v zápase nastřílela deset es.

Sestřih zápasu Linda Fruhvirtová - Nikola Bartůňková

O2 TV Sport

"Trošku jsem se toho bála, protože s ní mám negativní bilanci, ale hrála jsem líp, než jsem čekala, a držel mě servis," řekla v televizi O2.

V sobotních duelech nedříve porazila Barbora Strýcová Markétu Vondroušovou 6:3, 7:5 a zajistila růžovému týmu Petry Kvitové vedení 1:0. O vyrovnání se následně postarala Kristýna Plíšková, jež porazila Kateřinu Siniakovou 7:5, 6:3.

Linda Fruhvirtová po výhře nad Nikolou Bartůňkovou

O2 TV Sport