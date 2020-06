Normálně to nahul? Takové chytré rady my nemáme, smála se Plíšková

„Bára hrála o hodně líp, pomohl jí vítězný zápas s Markétou Vondroušovou. Ale podmínky byly lepší pro moji hru. Nemám problém se nahecovat, protože nechci prohrát s nikým a je mi jedno, že se nehraje o body a peníze," prohlásila Plíšková, která na charitativním turnaji Tipsport Elite Trophy vede svůj černý tým proti růžovému v čele s nehrající kapitánkou Petrou Kvitovou.

Karolína Plíšková v utkání proti Barboře Strýcové.

Kateřina Šulová, ČTK

„Docela si to užívám, za poslední dva dny jsem zažila spoustu srandy. S holkama jsme si sedly, docela se doplňujeme, atmosféra je uvolněná," líčila Plíšková, která se v průběhu zápasů s ostatními spoluhráčkami střídá na lavičce. „Byla jsem hlavně ráda, že je tam ségra, která je taková přísná a vždycky všechny setře. Máme už za těch pár dnů i nějaké svoje hlášky... Ale ne, to nejde zveřejnit," vrtěla hlavou Plíšková.

Jak Karolína Plíšková vzala to, že diváci víc fandili Báře Strýcové? A kdo z jejího týmu stírá ostatní?

Sport.cz

Ona sama je tenisová fanatička. Když za normálních okolností létá po turnajích, je u ní zvykem, že po tréninku nebo zápase si na hotelovém pokoji pustí další utkání a je schopná tenis sledovat dlouhé hodiny. Teď se jí získané postřehy náramně hodí.

„Mám tenis nakoukaný a musím říct, že jsem se v tom docela našla," netajila se osmadvacetiletá hráčka, která se zkušenosti dobře ví, že ne všechny trenérovy pokyny je každá tenistka na kurtu ochotna plnit.

„Někdy to zkrátka holky neudělají nebo to cítí jinak. Tady ale všechny docela naslouchají, takže mě to baví moc. Nesnažím se je nutit do něčeho, co chci já, ale myslím, že dokážu vycítit situaci. Takže Markétě (Vondroušové), která si to odzadu obehraje, nebudu vykládat, aby šla na síť."

K hlášce ‚Normálně to nahul', která v pondělí zazněla u štvanického kurtu, se ale Plíšková se svým týmem nehlásila. „To byl asi někdo z druhé strany, takové chytré rady my nemáme," rozesmála se Plíšková.