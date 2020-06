Poklona od legendy. Českým hvězdám tleskal Jágr, přidal se i Pastrňák

Na ovace je zvyklý desítky let, kdekoliv se ukáže, je z toho velikánské haló. V posledních dnech je ale všechno jinak. Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr se proměnil v tenisového fanouška. Naposledy přišel omrknout na pražskou Štvanici české tenisové hvězdy. A bylo se na co dívat. Parádní výměny dostaly kladenského patriota, který nosí na dresu číslo 68, do varu. Na videu se můžete přesvědčit, jaký je Jaromír Jágr fanoušek. Zahanbit se nenechal ani David Pastrňák, kanonýr Bostonu a největší česká hvězda NHL současnosti.