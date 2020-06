To mě po*er. Kyrgios se ostře pustil do šéfa ATP

Nick Kyrgios si už zase pustil pusu na špacír. Australský bouřlivák nedávno zkritizoval Asociaci tenisových profesionálů ATP, že je sobecká, když chce v této době uspořádat US Open a nyní se pustil přímo do jejího šéfa Andrey Gaudenziho. „To mě po*er, co kdybys příště do toho společného úsilí zahrnul i hráče, bramboro,” nebral si servítky Kyrgios.

Letošní tenisová sezona se znovu rozjede v srpnu. Hráčky k turnajům nastoupí na začátku měsíce, hráči pak v polovině. Většina z nich to vítá, avšak najdou se i tací, kteří mají výhrady. Nick Krygios se rozčiloval už nedávno. Nelíbilo se mu, že by se mělo konat US Open. ATP tehdy označil za sobeckou, že chce ve Spojených státech amerických v době koronaviru a nepokojů uspořádat takovou soutěž.

Teď se australský bouřlivák pustil přímo do šéfa ATP Andrey Gaudenziho kvůli obnovení sezony. Ten tvrdil, že program turnajů je výsledkem společného úsilí. Kyrgios to však vyvrací, tenistů se podle něj nikdo neptal. „Až budu cestovat připravím si svůj skafandr a až se vrátím, tak půjdu do karantény,“ uvedl Kyrgios na webu manilatimes.net.

Australian firebrand Nick Kyrgios criticizes the decision to resume the tennis season in the US. https://t.co/D7RwFUx7ex — Rappler Sports (@RapplerSports) June 19, 2020

„Kámo, vůbec ses o nás během pauzy nestaral. Jako vážně? To mě po*er, co kdybys příště do toho společného úsilí zahrnul i nás hráče, bramboro,“ vzkázal šéfovi ATP čtyřicátý hráč světa, který by měl spolu s Dominikem Thiemem a Alexanderem Zverevem být příští měsíc hlavní hvězdou exhibice v Berlíně.

Kyrgios se letos zúčastnil tří turnajů. Na ATP Cupu vyhrál tři ze svých čtyř zápasů, na Australian Open se dostal do osmifinále, ve kterém nestačil na Rafaela Nadala a v Akapulku musel kvůli zranění skrečovat v úvodním kole. Jak ale říká, tenis hraje jen pro zábavu, nejde mu o to vyhrávat grandslamy.