Zabij tu děv*u, řval na ni otec. Nenáviděla jsem ho, popisuje své životní drama grandslamová šampionka

„Když mi bylo 13 let, otec byl mým koučem na plný úvazek, matka byla zase matkou na plný úvazek, neměli jsme žádný příjem a často jsme bydleli v autě. Otec mi jednou ukázal pytlík s penězi a řekl: ´To je všechno, co máme. Měla bys začít vyhrávat, protože potřebujeme peníze.´ Na malé dítě to byl velký tlak," vzpomíná bývalá francouzská hráčka v blogu Behind the Racquet.

Byť si přála být pediatričkou, už ve 14 letech se stala tenisovou profesionálkou. Chování a nátlak ze strany otce však nesla velmi těžce. Táta prodal dům i vlastní klenotnictví a začal dceru cepovat tak, aby z ní vyrostla tenisová hvězda.

„Trénoval mě až do 18 let. Do té doby jsem hrála tenis, protože jsem neměla jinou volbu. Musela jsem vyhrávat, protože v opačném případě začal táta zuřit a já se bála toho, co se bude dít. Strach byl mým hnacím motorem," přiznává dvojnásobná grandslamová šampionka.

Historky o prchlivém Jimu Piercovi nejsou v tenisovém světě ničím novým. Svým chováním býval dobře známý a také obávaný. Už když bylo dceři 12 let, řval na ni během zápasu na Orange Bowl: „Mary, zabij tu děvku."

Osvobození od tyranského rodiče přišlo pro někdejší světovou trojku až v roce 1993 na Australian Open, kdy se otec popral s fanouškem v hledišti a byl vyloučen z turnajů WTA na pět let.

Dcera s ním v ten okamžik přerušila takřka veškerý kontakt, ale obavy ji úplně neopustily.

To jí nicméně nezabránilo v úspěšném rozletu kariéry. Ve dvaceti letech už ovládla Australian Open a následně poskočila až na třetí místo na světě.

V Melbourne pak opět spatřila svého otce, poprvé během sedmi let. „Nenáviděla jsem ho a nechtěla jsem ho už nikdy vidět," vybavuje si své tehdejší pocity.

V pětadvaceti letech však její osobnost prošla zásadní proměnou. V roce 2000, kdy ovládla French Open, se z ní stala hluboce věřící křesťanka. „Můj život se kompletně změnil. Pán přišel a vyléčil moje rány z minulosti. Najednou jsem byla schopna otci odpustit," popisuje zlom, který ji nakonec zavedl až na Mauricius, kde žije v náboženské komunitě.

„Myslím, že otec pro mě dělal to nejlepší, co mohl. Dětství ze mě udělalo to, co jsem teď. Už bych to nechtěla zopakovat, ale ničeho už nelituju," přijímá svůj osud. Otci byla nakonec po boku, když bojoval s rakovinou, jíž v roce 2016 podlehl. "Jsem moc vděčná za ty mimořádné chvíle, které jsme spolu sdíleli," dodává smířlivě Mary Pierceová.

Kariéru, během níž vyhrála celkem 18 titulů a jen na prize money vydělala téměř 10 milionů dolarů (cca čtvrt miliardy korun), ukončila kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem na začátku roku 2009.