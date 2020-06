Kdo Nadalovi pomohl stát se jedním z nejlepších tenistů světa?

„Antukového krále" jak se Nadalovi přezdívá, přivedl k tenisu v pouhých třech letech jeho strýc Toni Nadal, který po jeho boku stál jako kouč až do roku 2017. Během svého působení dokázal Rafu naučit, jak ze sebe dostat maximum a umět krotit své emoce.

Nadal se profesionálním hráčem stal v 15 letech a do hry vždy dával a dává 120 %. Ve svém strýci měl od malička vzor. Toni pro tenisový portál TennisWorld USA uvedl, že první věcí, co Rafu naučil jako dítě, bylo, aby vždy na kurt nastupoval s úsměvem a pozitivně naladěn. „Rafa si na moji tenisovou filosofii zvykl a myslím si, že to na něj mělo velký vliv," říká Toni Nadal.

Úsměv a chladná hlava - základ úspěchu?

Je pravdou, že Nadal je jedním z nejklidnějších hráčů na kurtech, nikdy nezahazoval nebo neničil rakety, aby si na nich vybil svou zlost. „Tím by ukázal, že ho frustrace překonala," říká Toni. „Mrzelo mě, že většina frustrací hráčů pramení z přeceňování sebe sama a v představu, že nikdy nesmíš prohrát. Tento přístup jsem se snažil u Rafy změnit a myslím, že se to povedlo," dodává Toni. I díky pozitivnímu myšlení a tomu, že dokázal vždy zůstat pevně nohama na zemi patří stále Rafael Nadal k nejlepším tenistům na světě.