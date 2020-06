Tohle není vůči starším hráčům fér. Slavný kouč kritizuje ATP za program turnajů

Turnaj ve Washingtonu, v New Yorku, US Open, Kitzbühel, Madrid, Řím a French Open. Program, který pro tenisty připravila od poloviny srpna ATP. Mnoho z nich ho přivítalo, avšak stále častěji se ozývají hlasy, které poukazují na to, že je nereálný, hlavně pro starší ročníky.

Andy Murray si myslí, že není bezpečný, a že ATP ohrožuje zdraví hráčů. Poukázal na to třeba tím, že hrát čtvrtfinále, nebo semifinále v New Yorku a poté odletět do Madridu na antuku v zcela jiné nadmořské výšce, není chytře vymyšlené. Tenisté, hlavně ti starší, si podle trojnásobného grandslamového vítěze budou muset vybírat, kam pojedou.

S tím souhlasí i Toni Nadal. Slavný kouč také ATP nechápe. „Mluvil jsem o programu s Rafou, neví, na které turnaje má jet. Tenhle nápad ATP je podle mě docela ošklivý, je nereálný hlavně pro starší hráče, Rafu i Novaka Djokoviče. Je nemožné, aby hráli během měsíce v New Yorku, Madridu, Římě a Paříži. Tohle není od ATP fér,“ uvedl strýc Rafaela Nadala na webu sportsfinding.com.

„Rafa i Djokovič toho pro tenis udělali hodně, proto mě překvapuje, jak to ATP vymyslela. Bylo by správné, kdyby se proti současnému programu ještě něco podniklo, není možné podat stoprocentní výkony na tolika turnajích během tak krátké doby,“ dodal Nadal, pod jehož vedením získal jeho synovec šestnáct ze svých devatenácti grandslamových titulů.