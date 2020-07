Prostějovská senzace! České tenisové superstar zažily nevídaný šok

Byl to zápas, na který se jen tak nezapomene. A česká deblová esa Barbora Krejčíková a Barbora Strýcová už teprve ne. To, co se jim přihodilo v rozhodujícím zápase Tipsport Elite Trophy proti dvojici Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, totiž asi ani jedna z bývalých světových deblových jedniček nezažila. Prohrát sadu ze stavu 5:0 a 40:15 při svém podání, to totiž tenisová historie zase tak často nepamatuje...