Čeští tenisté ovládli souboj se Slováky. Daviscupový i fedcupový tým zvítězily

Česko si připsalo výhru nad Slovenskem v tenisovém souboji o Pohár přátelství. Na antuce pražské Sparty zvítězili muži v duelu daviscupových týmů 3:2 na zápasy a fedcupový výběr vyhrál 3:2 v Bratislavě na tvrdém povrchu. České týmy ovládly i zápasy obou kategorií do 14 let a výrazný náskok získaly také dívky do 18 a 16 let.